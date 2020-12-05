Советник Трампа отметил отсутствие согласия с демократами о размере выплат по безработице

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Одинаковый размер пособий по безработице не может применяться ко всем штатам в рамках возможного нового пакета стимулирующих экономику США мер. Такое мнение высказал в пятницу глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в беседе с журналистами.

"Мы не можем опять [выплачивать] по $600 [еженедельно]. Я не думаю, что мы сможем об этом договориться, - цитирует высказывания Наварро пресс-пул Белого дома. - Нельзя подводить все штаты под одно лекало. <...> В штате Мэн дешевле, чем в Калифорнии, поэтому вы не можете выписать одинаковый чек для всех штатов, это плохая экономика".

"Думаю, демократы это понимают, если нет - пора", - отметил он.

31 июля истек срок действия программы еженедельной выплаты дополнительного федерального пособия по безработице в размере $600 в связи с последствиями вызванного новым коронавирусом экономического кризиса. Его получали около 30 млн американцев. Новую программу выплат, которая должна войти в очередной пакет, до сих пор не могут согласовать Белый дом и лидеры демократов законодательного органа.

Во вторник в Конгрессе США был представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования американской экономики. Подготовила этот законопроект группа членов Сената, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в среду поддержали инициативу и предложили рассматривать ее в качестве отправной точки для консультаций. При этом лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл не стал поддерживать этот вариант законопроекта, а предложил свой.

Согласно последним данным Министерства труда США, уровень безработицы в стране сократился с 6,9% в октябре до 6,7% в ноябре, при этом количество рабочих мест за месяц увеличилось лишь на 245 тыс. Эксперты высказывают обеспокоенность в связи с тем, что в последние пять месяцев ежемесячный рост числа рабочих мест в стране значительно ниже ожидаемых показателей.