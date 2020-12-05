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Долю поставок товаров МСП крупному бизнесу Вологодчины в этом году увеличили в 10 раз

Поставки достигли объема 16 млрд рублей

ТАСС, 5 декабря. Объем поставок товаров и услуг малых и средних предприятий (МСП) Вологодской области на крупные промышленные предприятия через единую электронную площадку в этом году увеличен в 10 раз - до 16 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу глава региона Олег Кувшинников в эфире телеканала "Россия 24".

В Вологодской области с 2014 года реализуется проект "Синергия роста 2.0", который предусматривает расширение бизнес-кооперации между промышленными гигантами области и предпринимателями и является одним из ключевых направлений антикризисной программы по преодолению экономического спада, вызванного пандемией. Крупные компании покупают продукцию малых и средних предприятий через электронную площадку.

"Вот эта единая электронная площадка бизнес-кооперации позволила увеличить объем поставок на наши крупные предприятия практически в 10 раз - до 16 млрд рублей. Хотя еще буквально 3-4 года назад поставки осуществлялись в объеме всего 1,5-2 млрд рублей", - сказал Кувшинников.

Он отметил, что в Вологодской области более 130 тыс. человек заняты в малом и среднем бизнесе, антикризисная программа прежде всего ориентирована на них, она включает в себя 11 направлений поддержки, в том числе финансовую - предоставление субсидий, займов, микрофинансирования, стартапов для развития бизнеса, поддержку сбыта и экспорта.

Проект "Синергия роста 2.0" предусматривает не только размещение информации о потребностях крупных компаний в системе "Электронная бизнес-кооперация", но и информации из Региональной информационной системы в сфере закупок Вологодской области, чтобы предприниматели могли активнее участвовать в реализации государственных и муниципальных заказов.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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