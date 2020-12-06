Bild: Lufthansa сократит 29 тыс. сотрудников в 2020 и 2021 годах

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Германский авиаконцерн Lufthansa Group готовится к сокращению 29 тыс. полных ставок в 2020 и 2021 годах из-за экономических последствий коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag.

Предполагается, что 20 тыс. сокращений от общего объема придется на зарубежные представительства. Из €9 млрд, полученных от государства в качестве помощи, концерн израсходовал уже €3 млрд.

В Lufthansa Group до пандемии насчитывалось около 138 тыс. сотрудников. Изначально предполагалось, что концерну придется уволить до 10 тыс. человек, затем число было скорректирована до 22 тыс.

Авиаконцерн понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии, что привело к значительному падению курса его акций. На пике эпидемии коронавируса, когда были закрыты почти все границы в мире, в час компания теряла, по собственным данным, около €1 млн. Впоследствии концерн вышел из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Теперь акции авиаперевозчика торгуются в сегменте MDax.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд, спустя месяц он был утвержден. Согласно условиям, Фонд стабилизации экономики ФРГ приобретает право негласного участия в компании за €5,7 млрд в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд. При этом, для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на- Майне и Мюнхена.

В конце сентября авиаконцерн объявил о сокращении своего парка самолетов на 150 единиц и около 1,1 тыс. ставок пилотов.