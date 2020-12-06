Основатель "Лаборатории Касперского" исключил возможность ухода компании из России

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" не планирует переносить деятельность из России в другие страны, чтобы избежать обвинений в шпионаже, звучащих со стороны Запада. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times (FT) заявил основатель компании Евгений Касперский.

"Откровенно говоря, нам вполне комфортно оставаться московской компанией, поскольку российское правительство не оказывает на нас никакого влияния", - сказал он, добавив, что налоговое законодательство в РФ создает "райские условия" для технологических компаний.

Он также рассказал о планах диверсификации деятельности "Лаборатории Касперского", которая сейчас разрабатывает средства борьбы с беспилотниками для аэропортов и владельцев земельных участков, а также создает программное обеспечение на основе технологии блокчейн для проведения электронных голосований. Как отмечает FT, это может быть вынужденным шагом в условиях, когда правительство США в конце 2017 года запретило американским госучреждениям и органам власти приобретать программное обеспечение и сервисы компании, которая якобы представляет угрозу национальной безопасности США. По словам Касперского, после этого корпоративные продажи продуктов компании в США упали на 25%. В 2018 году Европарламент также принял резолюцию, в которой рекомендуется прекратить использование продуктов "Касперского" в ЕС в рамках политики информационной безопасности.

Как подчеркнул Касперский, для подобных мер, как и в случае с попавшей под санкции Вашингтона китайской компанией Huawei, не было никаких оснований, кроме геополитических трений между Западом с одной стороны и Россией и КНР с другой. По словам предпринимателя, сохраняющиеся противоречия мешают международному сообществу совместно бороться с киберпреступностью, резкий рост которой был отмечен "Лабораторией Касперского" на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"Для борьбы с этой проблемой необходимо очень плотное сотрудничество разных стран, - отметил Касперский. - К сожалению, сейчас связи между различными регионами, между восточными и западными странами разрушены".