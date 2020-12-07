Эксперт призвал отдать большую часть функций в проекте цифрового рубля коммерческим банкам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Коммерческие банки должны получить максимальное количество функций при реализации проекта создания цифрового рубля. Об этом заявил ТАСС вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Владислав Мартынов.

"В реализации проекта цифрового рубля важно передать максимальное количество функций существующим игрокам - коммерческим банкам. Конечно, в рамках разработанных Центральным банком правил игры", - сказал он.

По мнению эксперта, цифровые кошельки граждан должны вести именно коммерческие банки.

"В частности, функции для открытия и ведения цифровых кошельков клиентов следует отдать коммерческим банкам. В противном случае есть высокий риск оттока денежных средств из коммерческих банков на счета ЦБ, это снизит возможности банков кредитовать бизнес и лишит их основной деятельности. Малый и средний бизнес сильно пострадает без возможности получать кредиты и финансирование на развитие", - пояснил он.

Банкам нужен блокчейн

С 1 января 2021 года в России вступает в силу закон "О цифровых финансовых активах (ЦФА)", который легализует возможность токенизации разных активов и применения блокчейн-технологии в банковской системе, напомнил Мартынов.

"Важна возможность проведения расчетов с помощью цифрового рубля на платформах коммерческих банков и возможность банкам токенизировать, то есть, создавать ЦФА (токены) на свои кредитные деньги и другие активы, причем такие ЦФА, которые можно "окрашивать" по целевому назначению и использовать в смарт-контрактах", - отметил он.

Мартынов подчеркнул, что блокчейн-технология достаточно безопасна и "не уступает по уровню безопасности, а, возможно, и превосходит некоторые платежные системы, которые были основаны на централизованной архитектуре".

Безопасность блокчейна, по его словам, доказана биткойном и другими криптовалютами, а также тем, что многие страны активно внедряют эти технологии в свои финансовые системы.

Цифровая валюта против коррупции

"Одно из самых важных, а для нашей страны вообще особенное преимущество - это возможность отслеживать целевое использование цифровых средств. Другими словами, это уникальный и очень действенный инструмент борьбы с коррупцией. Мы можем "подсветить" или, если хотите, "раскрасить" любой платеж так, чтобы он был направлен только на определенные цели. Это "серебряная пуля" против коррупции", - сказал Мартынов.

Введение цифровой валюты скажется на состоянии российской экономики, считает он.

"С помощью правильно продуманной модели цифрового рубля и законодательства можно стимулировать рост экономики, например, позволив компаниям токенизировать свои активы, привлекая дополнительную ликвидность для развития своего бизнеса. Любая компания, которая обладает какими-либо активами, сможет на их основе создать цифровой аналог этих активов и организовать прозрачный и надежный для инвесторов краудфандинг под эти цифровые активы", - пояснил эксперт.

При внедрении национальной цифровой валюты, по мнению Мартынова, необходимо использовать рыночные модели, как это происходит в Швеции или Великобритании.

Он также высказался за публичное обсуждение вопроса внедрения цифрового рубля.

"Мы за то, чтобы такой важный вопрос обсуждался открыто с профессиональным сообществом, чтобы были четко определены задачи и цели, и была аргументировано обоснована польза цифрового рубля для экономики страны и граждан России. И пока не завершено это широкое обсуждение, не принимались никакие документы", - заключил Мартынов.