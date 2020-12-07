"Деловая Россия" хочет снизить до года запрет на новый бизнес для лиц черного списка ФНС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московское региональное отделение бизнес-объединения "Деловая Россия" предложило сократить срок ограничения на ведение предпринимательской деятельности с трех лет до одного года для тех учредителей, чьи компании ранее были исключены из ЕГРЮЛ с долгами, безнадежными к взысканию. Об этом сообщается в письме "Деловой России", направленном на имя руководителя экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Госдумы Рифата Шайхутдинова (есть в распоряжении ТАСС).

"Лицо, оказавшееся в черном списке ФНС, в течение трех лет не имеет права ни регистрировать на себя новое общество, ни занимать должность директора. Причем указанная норма законодательства распространяется как на физических, так и на юридических лиц, - говорится в письме. - Комитет по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения московского регионального отделения "Деловая Россия" предлагает сократить срок ограничения на ведение предпринимательской деятельности учредителей/ участников и руководителей юридических лиц <...> с трех лет до одного года с введением возможности оплаты имеющейся задолженности".

В бизнес-объединении отмечают, что предприниматели, чьи компании были исключены из ЕГРЮЛ с долгами, безнадежными к взысканию, получают отказ при регистрации нового юрлица. "Решение об отказе было принято из-за того, что на гражданина, который в прошлом не захотел легально ликвидировать организацию, были наложены ограничения по подп. "ф" п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации", - говорится в письме. В "Деловой России" считают, что "ограничивать правоспособность лица, однажды ошибившегося, неправильно", и что "таким лицам нужно давать второй шанс".

Кроме того, указывают в бизнес-объединении, "бюджет государства будет пополнен на сумму уплаченных долгов, ранее бывших безнадежными к взысканию, а добросовестные предприниматели смогут осуществлять свою деятельность в законном русле". "Деловая Россия" просит Шайхутдинова оказать содействие в реализации этой инициативы.