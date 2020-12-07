Большинство регионов РФ могут исполнить бюджеты по итогам года с дефицитом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бюджеты большинства регионов РФ в условиях второй волны коронавируса могут быть исполнены с дефицитом по итогам текущего года, что повлечет рост госдолга субъектов, заявила ТАСС аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

"Первая волна коронавирусной инфекции мобилизовала правительство Российской Федерации на принятие оперативных решений, в том числе в части быстрого реагирования и оказания финансовой помощи регионам. Однако сейчас, в условиях второй волны необходимо учитывать ряд рисков. Так, максимальные объемы расходов региональных бюджетов, как правило, приходятся на ноябрь и особенно на декабрь. Эксперты, с которыми мы работаем, говорят о том, что по итогам года с дефицитом могут быть исполнены бюджеты большинства регионов. Соответственно, можно ожидать увеличения объема госдолга субъектов Российской Федерации", - сказала Орлова. По ее словам, на 1 ноября текущего года госдолг субъектов вырос на 110 млрд рублей, или на 5 %, по сравнению с началом года и составил 2,2 млрд рублей.

"Если в первом квартале 2021 года сохранятся негативные тенденции поступления налога на прибыль организаций, то это отразится в целом на объеме доходов бюджетов регионов в 2021 году", - отметила аудитор.

На прошлой неделе Советом Федерации был одобрен федеральный бюджет на предстоящие 3 года, которым на 2021 год предусматриваются межбюджетные трансферты регионам в объеме более 3 трлн рублей. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год сохранен на уровне 2020 года - 718 млрд рублей. В ходе рассмотрения законопроекта Государственной Думе был увеличен объем дотаций на сбалансированность на 100 млрд рублей на оказание регионам в 2021 году нецелевой финансовой помощи.

"Увеличение дотаций позволит правительству Российской Федерации оперативно реагировать на возникающие в 2021 году риски. При этом предпосылок для быстрого улучшения эпидемической ситуации пока не предвидится. Поэтому в ходе следующего года необходимо мониторить ситуацию с исполнением региональных бюджетов и при необходимости - оказывать дополнительную помощь регионам", - заключила Орлова.