Система полной утилизации медотходов будет создана в Подмосковье к 2023 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полная утилизация медицинских отходов в Подмосковье будет достигнута к 2023 году, инвестиции в создание такой системы составят 7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "РТ-Инвест".

"Наша компания как крупнейший региональный оператор реализует долгосрочные инвестиционные программы по переработке и утилизации отходов, объем которых составляет более 180 млрд рублей. Инвестиции в новую систему управления медотходами планируются в размере 7 млрд рублей. Комплексная система даст 100%-ю утилизацию медицинских отходов, налоговые поступления в бюджет составят более 3 млрд рублей. Кроме того, для жителей Московского региона будет создана тысяча новых рабочих мест. К 2023 году ни один пакет с медотходами не оставит опасного следа в Подмосковье", - заявил генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточняется, концепцию системы управления медицинскими отходами разработает международная компания Roland Berger со штаб-квартирой в Мюнхене. В рамках договора Roland Berger "РТ-Инвест" и правительство Московской области будут работать над вопросами источников образования, состава, перемещения и переработки медицинских отходов.

Контракт на разработку заключен по итогам проведения открытого международного конкурса, в котором принимали участие шести ключевых компаний отрасли. Обязательным требованием к участникам был признанный успешный опыт внедрения подобных решений в трех и более странах. Компания выполнила 117 проектов по миру, 12 из которых - создание систем по управлению медотходами, рассказали в "РТ-Инвесте".

"Впервые контроль за каждым килограммом медотходов от мест образования до предприятий утилизации будет осуществляться посредством мониторинга системы ГЛОНАСС. В рамках контракта во втором квартале 2021 года будет организована система идентификации, учета образования, контроля перемещения и мониторинга медицинских отходов. В первом квартале 2022 года будут запущены предприятия по 100% утилизации медицинских отходов", - сообщает пресс-служба.