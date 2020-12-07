Эксперт заявил, что рост цен на говядину будет сдерживаться большим приростом производства

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рост цен на говядину в России будет сдерживаться большим приростом производства, поэтому говорить о повышении стоимости мяса пока нельзя. Такого мнения придерживается глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Рост цен на говядину в России будет сдерживаться большим приростом производства, говорить о повышении стоимости мяса пока нельзя", - считает он.

Про этом он отметил, что цены на разные виды мяса имеют тенденцию снижаться и расти, что связано с различными факторами. На говядину сейчас цены в мире растут, а в России они долгое время были достаточно стабильны или повышались темпами ниже инфляции, пояснил Юшин.

По его мнению, конкуренция между разными видами мяса не допускает необоснованного роста цен. "Сейчас из-за увеличения стоимости кормов в долгосрочном периоде цены несколько возрастут. Но большой прирост производства будет играть роль сдерживающего фактора", - заключил он.

7 декабря РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков сообщил, что говядина в России за январь - сентябрь 2020 года подорожала на 17,5%, установив новый рекорд цен. Про этом, как сообщили в Минсельхозе РФ, министерство не ожидает роста цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к "плоской" пошлине в 2022 году.