Методические рекомендации по KPI для институтов развития внесли в кабмин

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Методические рекомендации по KPI (ключевые показатели эффективности, КПЭ) для институтов развития внесены в правительство РФ. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с представителями делового сообщества по реформе институтов развития.

"По предложенной методике все участники реформы будут разделены на четыре группы. Во-первых, компании, действующие на конкурентном рынке. Во-вторых, инфраструктурные организации и естественные монополии. В-третьих, институты развития и госкорпорации. И наконец, финансовые и холдинговые компании. Для каждой группы планируется установить две категории показателей эффективности: финансовые, характеризующие устойчивость и прибыльность организации, и отраслевые. Последние будут служить для оценки достижения национальных целей", - пояснил Григоренко, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

По словам вице-премьера, предложенная методика KPI была одобрена на заседании межведомственной рабочей группы 4 декабря. В ближайшее время она должна быть утверждена распоряжением правительства.

Также в правительстве готовится проект распоряжения, которым будут утверждены "дорожные карты" по ключевым направлениям реформы институтов развития. Предполагается, что процесс реорганизации будет завершен в 2021 году. "Реформа проводится по решению президента. Ее цель - вывести институты развития на принципиально новую, более эффективную модель работы, отвечающую современным вызовам, реалиям и задачам. В процессе выстраивания этой модели нам крайне важно получать обратную связь и учитывать мнение представителей делового сообщества", - подчеркнул Григоренко.

На встрече, которую провел вице-премьер, присутствовали министр экономического развития Максим Решетников, президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Реформу институтов развития премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал на оперативном совещании с вице-премьерами 23 ноября. Часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.