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В Приморье завершили строительство моста, ведущего в город Большой Камень

Работы закончили раньше срока

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Строительство 72-метрового железобетонного моста, который связывает город Большой Камень с дорожной сетью Приморья, завершилось раньше запланированного срока. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

Мост связывает город, в котором живут почти 38 тыс. человек и расположена одноименная территория опережающего развития (ТОР), с остальными дорогами Приморья. Из-за строительства объектов ТОР по нему постоянно проезжает большегрузный транспорт. Последний осмотр моста показал, что он находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

"Раньше срока завершено возведение моста через реку Сахарная и открыто движение по объездной дороге <…> в Большом Камне. В день сдачи объектов, 8 декабря, в городской округ приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.

Возведение моста подрядная компания АО "Спецсу" начала в июне этого года, завершить работы планировалось до конца года. Стоимость работ - 187,9 млн рублей, средства были выделены из федерального и краевого бюджетов, в том числе по "дальневосточной" субсидии.

В это же время строители проложили 4 км дороги к судостроительному комплексу "Звезда" для объезда большегрузным транспортом центра города. "Объем работ был значительный, приходилось взрывать скалу, переносить инженерные сети, трудились без выходных и в любую погоду", - рассказал главный инженер подрядной компании Иван Зайченко.

В Большом Камне по поручению президента Владимира Путина реализуется стратегический проект по возведению судостроительного комплекса "Звезда" - первой в России верфи крупнотоннажного судостроения, для ее поддержки здесь образована территория опережающего развития. До 2024 года здесь создадут более 15,3 тыс. рабочих мест, по прогнозам городской администрации, с учетом членов семей работников численность населения города увеличится с 38 тыс. до 53 тыс. К 2023 году в городском округе построят 78 жилых домов - это 5,7 тыс. квартир.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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