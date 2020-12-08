Белоруссия планирует в декабре получить из России 1,64 млн тонн нефти

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Российские компании планируют поставить в декабре в Белоруссию около 1,64 млн тонн нефти. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Характер поставок углеводородного сырья на белорусские НПЗ в декабре сохранит ноябрьские параметры. Основными поставщиками будут компании из России, от которых поступит порядка 1,64 млн тонн нефти", - отметил представитель концерна.

В этом году Москва и Минск лишь в конце марта договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Ранее из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.