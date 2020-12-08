В ЦБ заявили, что многие участники фондового рынка "монетизируют невежество" граждан

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк России обеспокоен тем, что многие на фондовом рынке пользуются отсутствием опыта и незнанием ряда граждан о работе инвестиционных инструментов. Об этом в ходе конференции АКРА и ИД "Коммерсантъ" заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Что нас беспокоит? Нас беспокоит, что, возможно, не все граждане понимают, что, уходя из сбережений, они уходят в инвестиции, а это другой профиль рисков, другой профиль знаний. И для того, чтобы быть успешным на фондовом рынке и быть успешным в депозитных операциях, нужно совершенно разное количество времени, опыта и квалификации. Поэтому важно, чтобы те усилия, которые были предприняты и которые подтолкнули людей на фондовый рынок, сопровождались добросовестным отношениям к клиентам. <…> Это вызывает обеспокоенность, потому что многие участники рынка, скажем так, монетизируют невежество определенной части наших граждан, их непонимание как работают эти инструменты", - сказал он.

По словам Швецова, активный прирост граждан на фондовом рынке может затормозить, достигнув 10 млн человек. Число инвесторов-физлиц в России значительно больше, чем в странах с похожим профилем экономики - в Индии и Бразилии, отметил он.

"Китай нас, безусловно, выше, но мы в несколько раз выше остальных [развивающихся] стран. И в этом смысле процесс не может длиться вечно. Думаю, что в районе 10 млн он сильно притормозится, при том, что пришло уже около 8 млн наших граждан на фондовый рынок", - пояснил он.

Первый зампред ЦБ добавил, что в РФ активно торгуют около 1 млн инвесторов, что довольно много даже по сравнению с общим количеством инвесторов-физлиц.

"Если брать развитые рынки, то активно торгующие граждане - это примерно 5% от совокупных инвестиций, большинство граждан предпочитают пассивные стратегии или доверительное управление", - также рассказал он добавив, что в этом смысле регуляторам и участникам рынка необходимо обеспечить качество доверительного управления и финансового консультирования.

По итогам ноября 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 8 млн. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что несмотря на активный прирост инвесторов-физлиц,- в ноябре брокерские счета открыли больше человек, чем суммарно за все предыдущие годы - "пузыря" на данном рынке пока не наблюдается.

В начале ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что все больше физлиц выходит на фондовый рынок. Глава регулятора также не исключила возможности изменения законодательства для дополнительной защиты розничных инвесторов в случае такой необходимости на фоне роста интереса к фондовому рынку.