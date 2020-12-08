Мишустин заявил, что вопросы охраны труда требуют повышенного внимания во время пандемии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вопросы, связанные с охраной труда, приобретают особую важность во время борьбы с пандемией коронавируса, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он направил приветствие участникам проходящей во вторник специализированной выставки "Безопасность и охрана труда".

"Вы представляете разные страны, компании, предприятия и организации, но всех вас объединяет одно - искреннее стремление сделать так, чтобы здоровью людей на работе ничего не угрожало. Сегодня, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, вопросы охраны труда требуют повышенного внимания", - говорится в обращении главы правительства, которое было зачитано на выставке.

По оценке Мишустина, особую роль во время пандемии играют производители и поставщики средств индивидуальной защиты. "Важно, что вы смогли оперативно перестроиться, увеличить объем выпускаемой продукции, благодаря чему спасли тысячи жизней", - указал он.

Премьер отметил, что выставка, которая проходит в онлайн-формате, представляет мировые тренды, инновационные и IT-разработки в области обеспечения безопасных условий труда. "Уверен, что в ходе работы [выставки] российские и иностранные специалисты обсудят профессиональные вопросы, обменяются знаниями, опытом, лучшими практиками. А ваши рекомендации будут применены на практике, помогут сохранить людям здоровье", - добавил председатель правительства.