В ЦБ заявили, что санкции не помешали росту доли американского капитала в активах РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Доля американского капитала в активах РФ за последние годы увеличилась, несмотря на санкции, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции АКРА и ИД "Коммерсантъ".

"Несмотря на санкции, статистика показывает, что доля американского капитала за эти годы увеличилась. Американцы лучше понимают собственные санкции, и лучше понимают, что они обозначают", - сообщил он.

Также доля европейских инвесторов за последние годы особенно не изменилась, а другие страны снизили свое участие, поскольку затраты с точки зрения санкций превышают выгоду, которую дает российский рынок против других альтернатив, добавил Швецов.

В целом приток иностранных инвесторов на рынок РФ остается. "Последнее IPO показывает, что есть и переподписка, и глубокая переподписка, иностранный капитал демонстрирует высокий спрос на российские активы. Если посмотреть последние аукционы ОФЗ, то больше 40% доля нерезидентов доля покупок государственных ценных бумаг", - рассказал первый зампред ЦБ.

Тем не менее он добавил, что пропорция на рынке РФ в пользу отечественного инвестора была бы более предпочтительной. "Если спросить нас как регулятора, довольны ли мы пропорциями между российским и иностранным инвестором, что на рынке облигаций, что на рынке акций, нам бы хотелось иметь пропорцию выше в пользу российского инвестора".