Власти Ненецкого АО просят расширить перечень субсидируемых авиарейсов из региона

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) просят Минтранс России расширить перечень субсидируемых рейсов из Нарьян-Мара на 2021 год. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, пока в списке только один рейс, ранее таких маршрутов было семь.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику Нарьян-Мар - Усинск. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов. Этой зимой, по прогнозам, зимник откроется не ранее середины января из-за теплой погоды и отсутствия снега в тундре.

"Власти НАО обратятся в Минтранс с просьбой расширить перечень субсидируемых рейсов из Нарьян-Мара. Согласно планам ведомства на 2021 год, компенсировать затраты перевозчиков будут только на вылеты до Сыктывкара. При этом в прошлом году у нас было в данном перечне 7 маршрутов. Это рейсы "Смартавиа" до Архангельска и Санкт-Петербурга и рейсы "Руслайна" до Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Сыктывкара и Кирова", - говорится в сообщении.

Отсутствие субсидирования со стороны федерального центра может повлечь за собой увеличение стоимости по основным направлениям до Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас билеты до Москвы на рейсы "Ютейр" стоят от 4985 рублей и "Руслайн" от 4600 рублей на следующий год.

"Транспортная доступность нашего округа самая сложная. И мы прекрасно понимаем, что с такой теплой зимой в ближайшее время зимника у нас не будет. И единственным способом сообщения с Большой землей остается авиация, - приводит пресс-служба слова главы НАО Юрия Бездудного. - Также в ближайшее время я встречусь с руководителем Росавиации Александром Нерадько, чтобы снять напряжение в отношении этого вопроса. Рейсы нам нужны".