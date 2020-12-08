Енисейское пароходство вложит в подготовку навигации 2021 года около 400 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. "Енисейское речное пароходство" (ЕРП, дочерняя компания "Норникеля") вложит в подготовку к навигации 2021 года порядка 400 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Навигация в Красноярском крае проходит с мая по октябрь. Речным путем грузы завозятся в северные территории края.

"На судоремонтных предприятиях "Енисейского речного пароходства" началась ремонтная кампания. Объем финансовых средств на подготовку флота к навигационному сезону 2021 года составит порядка 400 млн рублей", - говорится в сообщении. Объем вложений к навигации 2020 года составил 396 млн рублей, уточнили в компании.

В нынешний межнавигационный период планируется отремонтировать более 400 единиц флота. На основной массе судов будет осуществлен текущий ремонт, часть флота подлежит более затратному, среднему, ремонту. Основными направлениями работ в межнавигационный период станут установка двигателей, дизель-генераторов, котлов "Китурами" на судах, ремонт движительно-рулевых комплексов, установка оборудования взамен изношенного, а также восстановительный ремонт барж.

ЕРП - крупнейший перевозчик грузов по водным путям бассейна Енисея. Пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц.