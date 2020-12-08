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Путин обсудил на совещании возможность реализации непрофильных активов РЖД

Президент также потребовал от компании внимательно подходить к продаже объектов медицинской инфраструктуры, так как в ряде городов других таких объектов нет

НОВО-ОГАРЕВО, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел во вторник совещание по развитию АО "РЖД" и обсудил возможность реализации непрофильных активов компании. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе совещания подробно рассматривался вопрос об источниках финансирования капитальных расходов РЖД с учетом необходимости обеспечения баланса корпоративных финансов и избежания чрезмерной долговой нагрузки. В этом контексте обсуждалась также возможность реализации непрофильных активов компании", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

Путин также потребовал от РЖД внимательно подходить к продаже объектов медицинской инфраструктуры, так как в ряде городов других таких объектов нет.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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