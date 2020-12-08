Связанная с X5 Retail компания решила частично отсудить бренд основателя группы "Чиж&Co"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Нижегородская компания "Сладкая жизнь Н. Н.", связанная с X5 Retail Group, просит суд по интеллектуальным правам лишить музыканта Сергея Чигракова прав на товарный знак "Чиж&Co" по части товаров и услуг, которыми он не пользуется, следует из материалов в картотеке электронных дел.

"Общество с ограниченной ответственностью "Сладкая жизнь Н. Н." обратилось в суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Чигракову Сергею Николаевичу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации №179459 ("Чиж&Co" - прим. ТАСС) в отношении услуг 35, 39, 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования", - говорится в материалах суда.

Речь идет о транспортировке, упаковке, хранении и реализации товаров, об обеспечении продуктами и напитками, а также о рекламе и менеджменте в сфере бизнеса. В качестве третьего лица по делу привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Предварительное судебное заседание назначено на 18 января 2021 года.

X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в конце октября открыла в Москве два магазина под новым брендом "Чижик". Торговая сеть будет развиваться в формате "жесткого дискаунтера" (магазин низких цен) и планирует в 2021 году довести количество магазинов под этой вывеской до 40-50, сообщил ранее директор по стратегии группы Владимир Салахутдинов. Ретейлер планирует, что сеть "Чижик" станет федеральной и сопоставимой с другими сетями группы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Сладкая жизнь Н. Н." на 100% принадлежит ООО "Агроторг", которое входит в X5 Retail Group.

В X5 Retail Group пока не ответили на запрос ТАСС. Получить оперативный комментарий Сергея Чигракова пока не удалось.