ЦБ РФ предложил правительству ускорить приватизацию финансовых институтов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк России предложил правительству РФ ускорить процесс приватизации финансовых институтов и без необходимости не оставлять их в своей собственности. Об этом заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступа в Совете Федерации.

"Мы выступаем последовательно за снижение доли государственной собственности на финансовом рынке. Как регулятор мы начали, скажем так, уходить из финансовых активов. Была сделка со Сбербанком, мы намерены продать в обозримом будущем "Открытие" и другие банки после завершения процедуры санации. То же самое считаем необходимым предложить и правительству - ускорить этот процесс и без необходимости не оставлять в своей собственности финансовые институты", - добавил он.

Швецов уточнил, что если финансовые институты все же остаются в собственности правительства, они не должны иметь преференций, когда участвуют в рыночной конкурентной среде.

"И те меры, которые правительство осуществляет в качестве субсидирования через банки отраслей экономики, должны осуществляться через все банки, а не через избранные. Это очень важно. Иначе банки, которые не допущены к субсидированию, будут просто терять свою клиентскую базу", - отметил он.