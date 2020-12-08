Реновация ЗАТО в Мурманской области начнется в 2021 году в семи муниципалитетах

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Мероприятия первого этапа по комплексному плану реновации ЗАТО Мурманской области начнутся в семи муниципалитетах в 2021 году и будут завершены к июлю. Об этом сообщил заместитель губернатора - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский на оперативном совещании в правительстве региона.

"В соответствии с комплексным планом по реновации ЗАТО предусмотрено 26 мероприятий на общую сумму 978 млн рублей, из которых 695 млн выделены из федерального бюджета и 283 млн - из областного. Этот так называемый первый этап затронет семь муниципалитетов: Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский район. Все мероприятия должны быть выполнены к июлю", - сообщил Сандурский.

В правительстве уточнили, что комплексным планом на первом этапе предусмотрен снос восьми нежилых домов в Гаджиево (входит в ЗАТО Александровск), благоустройство двух дворовых территорий, ремонт 8,6 км дорог в трех населенных пунктах, модернизация двух объектов культуры и трех объектов образования, капитальных ремонт спортивного объекта.

Следующими этапами в комплексном плане реновации предусмотрено также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным бассейном и спортзалом в Гаджиево, проектирование начнется в 2021 году. Кроме того, планируется сделать капитальный ремонт нескольких многоквартирных домов, отремонтировать более 430 квартир для военнослужащих. Сроки реализации этих этапов в правительстве определят после одобрения этого плана главой региона и утверждения госкомиссией.