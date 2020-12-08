Производство винодельческой продукции в России снизилось на 16,9% за 10 месяцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Производство винодельческой продукции за 10 месяцев 2020 года в России снизилось на 16,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составило 64,06 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства винодельческой продукции (всего) в январе - ноябре 2020 года составил 64,06 млн дал (83,1% от уровня аналогичного периода прошлого года). В ноябре 2020 года произведено 6,96 млн дал (76,6% от уровня прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, объем производства вин шампанских и игристых в январе - ноябре 2020 года составил 11,77 млн дал (рост на 1,9% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года), в ноябре - 1,62 млн дал (снижение на 14%).

Объем производства тихих вин в январе - ноябре 2020 года составил 28,75 млн дал (снижение 2,4%), в ноябре произведено 2,49 млн дал (снижение на 10,1%). Объем производства фруктовых (плодовых) вин в январе - ноябре составил 13,34 млн дал (рост на 29%), в ноябре - 1,26 млн дал (рост на 21,1%).

Как сообщили в союзе, объем производства напитков винных, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе - ноябре 2020 года составил 9,71 млн дал, что на 61,6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. В ноябре произведено 1,54 млн дал (снижение на 53,8%). Объем производства напитков винных, изготовляемых с добавлением этилового спирта, в январе - ноябре составил 0,344 млн дал (снижение на 3,6%), в ноябре было произведено 37,3 тыс. дал (рост на 20,5%).

Эксперты также сообщили о том, что объем производства водки в январе - ноябре 2020 года снизился не 4,6% и составил 71,6 млн дал, в ноябре - 7,88 млн дал (-13,5%). Объем производства коньяка в январе - ноябре снизился на 9,3%, до 7,4 млн дал, в ноябре - на 17,7%, до 0,85 млн дал.

Общее производство алкогольной продукции

В целом, по данным союза, объем российского производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - ноябре 2020 года. снизился на 7,6% и составил 164,59 млн дал, в ноябре этот показатель упал на 14,3%, до 18,17 млн дал.

Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе - ноябре составил 91,86 млн дал (-2,4%), в ноябре - 10,23 млн дал (-11%), говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.