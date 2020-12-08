Ставрополье в три раза увеличит финансирование страхования посевов

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 700 млн рублей на страхование посевов под урожай 2021 года, что в три раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства региона.

"На 2021 год на Ставрополье втрое увеличен объем средств, направляемых на поддержку страхования сельскохозяйственных площадей, из краевого бюджета на эти цели будет выделено свыше 700 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой вид господдержки, как агрострахование, помогает аграриям Ставрополья пережить нынешний сложный по погодно-климатическим условиям год. В настоящий момент 25 сельхозпредприятий края уже получили выплаты в рамках агрострахования на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Ожидается, что в целом объем страховых выплат составит до конца года 1,6 млрд рублей.

"В этом году в крае процесс страхования посевных площадей урожая будущего года идет более активными темпами, чем ранее, - плюс 60% к прошлому году. В первую очередь сельхозпроизводители страхуют озимые пшеницу, рапс, ячмень", - говорится в пресс-релизе.

По данным управления, всего в крае на данный момент застраховано более 500 тыс. гектаров посевных площадей урожая будущего года - четверть озимого клина.