NYT: Россия может стать одним из ведущих игроков на мировом рынке гелия

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Россия может стать крупным экспортером гелия и в перспективе потеснить на этом рынке США и Катар. Такая оценка приводится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times.

В ней констатируется, что "вскоре российский гелий могут использовать по всему миру". "Строительство крупного предприятия в Сибири скоро будет завершено, по словам некоторых аналитиков, это может разбалансировать мировой рынок данного газа легче воздуха, который играет все более важную роль в таких сферах, как медицина, освоение космоса и национальная безопасность", - отмечает издание.

"На США и Катар приходится большая часть получаемого в мире гелия. Однако Россия, которая уже сама обеспечивает себя им, планирует стать со следующего года крупным экспортером", - говорится в материале.

Газета констатирует, что "гелий является исчерпаемым ресурсом". "Обычно его получают в качестве побочного продукта при добыче природного газа, его запасы постепенно уменьшаются, поскольку гелий в свободном состоянии слишком легок, чтобы его удерживала гравитация, он улетучивается в космос. А аналитики считают, что спрос на него со временем вырастет", - говорится в материале.

Издание отмечает, что в Сибири имеются "одни из крупнейших в мире нетронутых запасов природного газа с высоким содержанием гелия, Россия готовится к значительному наращиванию добычи, когда в следующем году будет введен в строй комплекс предприятий, управляемых "Газпромом". В публикации говорится, что "Россия после выхода на полную мощность по добыче в середине текущего десятилетия рассчитывает производить 25-30% гелия в мире". "Как полагают аналитики, это удастся осуществить без особых усилий, учитывая наличие обширных запасов", - подчеркивается в материале.

Согласно оценке издания, у России, вероятно, появится возможность оказывать влияние на стоимость гелия в мире. В публикации приводятся слова сотрудника аналитического агентства IHS Markit Майкла Далла. "Геополитические риски, касающиеся поставок [гелия] и их потенциальных перебоев, вырастут", - полагает он. По мнению аналитики, "спрос на гелий будет очень высок".