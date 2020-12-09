Индексы в Нью-Йорке подросли на фоне новости о начале применения вакцины от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже подросли незначительно к закрытию сессии во вторник.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones поднялся на 104,09 пункта (+0,35%) и остановился на уровне 30 173,88. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 10,29 пункта (+0,28%), до отметки 3 702,25. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 62,83 пункта (+0,50%), до уровня 12 582,77.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,10%, до $45,66 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото, напротив, выросла на 9,50%, до $1 875,50 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, начало применения в Великобритании вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, оказывает самое позитивное влияние на настроения инвесторов. Как результат, котировки акций Pfizer во вторник возросли на 3,2%, достигнув самого высокого показателя за 52 недели. Участники рынка также возлагают большие надежды на то, что в Конгрессе удастся выработать новый компромиссный пакет мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается публикация агентства деловых новостей Bloomberg, согласно которой, республиканцы в Конгрессе планируют провести совещание с представителями Белого дома и обсудить пути достижения прогресса в согласовании параметров пакета в размере $900 млрд.