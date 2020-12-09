Эксперты: властям и бизнесу Петербурга необходимо обсудить возможность работы в праздники

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о временном ограничении работы кафе, ресторанов, музеев, театров и организации концертов в период с 30 декабря по 10 января. Речь идет в том числе о полном запрете деятельности предприятий общепита с 30 декабря по 3 января, а также запрете на их работу с 19:00 до 06:00 с 4 по 10 января. После публикации соответствующего постановления несколько десятков ресторанов, баров и кальянных города создали "Карту сопротивления" (ряд заведений, которые собираются работать в штатном режиме, несмотря на введенные в городе ограничения), на которой отметили свое местонахождение и заявили, что продолжат работу в штатном режиме, несмотря на ограничения.

ТАСС, 9 декабря. Предприниматели Санкт-Петербурга могут оспорить в суде постановление властей об ограничениях в новогодние праздники, однако не успеют получить решение до конца месяца. К тому же большинство бизнесменов выступают за поиск компромисса с властями города для продолжения работы в праздники с соблюдением норм безопасности, сообщили опрошенные ТАСС представители деловых объединений, омбудсмены и эксперты.

Как пояснил ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, работа рестораторов даже с соблюдением всех санитарно-эпидимиологических норм в новогодние праздники - "это все равно нарушение постановления". Он считает, что владельцы заведений, выступающие против введенных из-за пандемии ограничений, несут ответственность прежде всего перед жителями города.

Опротестовать постановление

Предприниматели, несогласные с постановлением об ограничениях, могут обжаловать его в суде, сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"История с "Картой сопротивления" показывает крайний накал ситуации. Предприниматели, оказавшиеся на грани отчаяния, объединились, выбрали себе представителя и совершенно крайним способом выражения собираются действовать. Оценивать правильно это или нет юридически я не берусь. Инициаторы протеста могут подать в суд и оспорить правомерность ограничений, введенных властями Санкт-Петербурга", - сказал агентству советник уполномоченного Антон Свириденко.

Как пояснил ТАСС председатель московской городской коллегии адвокатов "Версия защиты" Роман Кандауров, собственники ресторанов, баров и кальянных Санкт-Петербурга действительно могут обратиться в Санкт-Петербургский городской суд с административным исковым заявлением о признании недействующим спорного, на их взгляд, постановления, подписанного губернатором. "Однако вряд ли это имеет какой-то смысл, так как срок на рассмотрение такого заявления составляет два месяца с момента его подачи, а празднование Нового года состоится уже через три недели", - уточнил адвокат.

Прийти к компромиссу

Несмотря на возможность урегулирования вопроса в суде, большинство предпринимателей выступает за поиск компромисса. "Я считаю, что путь через суд длинный, и стараюсь донести, что надо настаивать на переговорах с властями и прийти к общему решению. Думаю, очень важно все-таки региональной власти признать, что указ не продуман, не учитывает все обстоятельства, а после сесть за стол переговоров, выработать какой-то компромисс", - сказала ТАСС общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.

Она подчеркнула, что "Карта сопротивления" не является попыткой предпринимателей не подчиниться. По ее словам, это "жест отчаяния, который призван обратить внимание на критичность ситуации". "У них выхода другого нет - им надо сейчас закрыться и обанкротиться или попытаться добиться, чтобы их услышали", - отметила она. Татулова напомнила, что создатели "Карты" ранее пытались решить вопрос правовым путем, направляя обращения властям города, а также общественному омбудсмену.

Аналогичного мнения о выработке компромиссного решения придерживается и Свириденко. Он заявил, что "невозможность работать в новогодние праздники достаточно серьезно ударит по бизнесу в сферах общественного питания, развлечений", призвав помнить также о десятках тысяч людей, занятых в сфере обслуживания населения, которые на период ограничений окажутся без заработка.

"Поэтому хотелось бы, чтобы в Санкт-Петербурге ограничения стали умеренными. Мы рекомендуем городским властям вместе с бизнесом рассмотреть другие варианты. Взять за пример московский опыт, где существует запрет на работу в ночное время, применяются QR-коды для регистрации посетителей и другие средства контроля. Или подписать декларацию, где бизнес будет согласен на строгую ответственность за несоблюдение норм, и на этих условиях работать", - пояснил он. Свириденко добавил, что со своей стороны аппарат уполномоченного "приложит все усилия, чтобы городские власти убедить найти компромиссное решение".

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров сказал ТАСС, что в бары ходит не такое большое количество людей, и "сведений о том, что именно рестораны являются основными источниками распространения заболевания нет". При этом, по его мнению, "второй локдаун может поставить крест на деятельности небольших баров".

"Практически во всех городах - в Москве, Хабаровске, Калининграде удалось найти компромисс. И в Санкт-Петербурге тоже к этому придут, все равно властям и бизнесу придется договариваться", - убежден он.

Разработать меры поддержки

В бизнес-объединении "Деловая Россия" подсчитали, что в новогодние праздники выручка общепита и гостиниц, а также культурно-досуговых учреждений, "могла вырасти в три раза по сравнению с традиционным двукратным ростом в аналогичные периоды прошлых лет".

"Это в свою очередь могло бы частично восполнить потери, которые понес бизнес в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Новые ограничительные меры могут привести к тому, что предприятиям из указанных отраслей будет крайне затруднительно сохранить занятость и погасить задолженность в связи с предоставлением утвержденных ранее мер поддержки", - сказал ТАСС председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов.

Он считает, что властям города совместно с представителями делового сообщества "необходимо выработать комплекс мер, направленных, с одной стороны, на восполнение упущенной бизнесом прибыли и сохранение рабочих мест, а с другой стороны - не допустить дальнейшего роста показателей заболеваемости коронавирусом".

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова сказала ТАСС, что сейчас действенной мерой поддержки предприятий ресторанной сферы, работающих на реализацию вне предприятия и доставку, "была бы отмена начислений НДС на период ограничений работы". Кроме того, она считает эффективными "установление арендной амнистии, связанной с прекращением взимания арендных платежей с предприятий ресторанного бизнеса, или перевод на аренду, исходя из процента выручки; отмена оплаты услуг ЖКХ, кредитов, компенсационных выплат по зарплате".