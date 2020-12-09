В Чехии время работы ресторанов сократили на два часа

ПРАГА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение правительства Чехии о закрытии ресторанов и других заведений общепита на два часа раньше - в 20:00 вместо 22:00 по местному времени - вступает в силу в среду. Оно было принято в связи с необходимостью ограничить социальные контакты на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

С 9 декабря в республике также запрещено распитие спиртных напитков на улице и продажа алкоголя на базарах и рынках. Комментируя эти решения властей, министр здравоохранения Чехии Ян Блатный 7 декабря отметил, что процесс снижения количества новых случаев заражения коронавирусом в стране остановился, число инфицированных не уменьшается, не исключена возможность возникновения чрезмерной нагрузки на национальную систему здравоохранения.

На нарушителей ограничительных мер будут накладываться крупные штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц установлена в 50 тыс. крон (примерно €1 900), а для юридических - до 3 млн крон (около €115 тыс.). Контроль за соблюдением ограничений возложен на полицию.

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чехии рассмотрит в среду предложение правительства продлить действующий в республике c 5 октября режим чрезвычайной ситуации, срок которого завершается 12 декабря, на 30 дней - до 11 января 2021 года.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, за время пандемии умерли 9 036 жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число заразившихся в республике составило 551 070. Лечение проходят 57 253 пациента с коронавирусной инфекцией, 4 348 из которых госпитализированы.