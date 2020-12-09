"Ъ": "Интер РАО" может сократить поставки электроэнергии в Китай в зимние месяцы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" может сократить или полностью остановить экспорт электроэнергии в Китай в зимние месяцы по причине убыточности поставок. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма компании в ассоциацию "Совет рынка".

По информации издания, в настоящее время экспорт электроэнергии в Китай происходит из Амурской области. "Интер РАО" закупает мощность у дальневосточных электростанций, а затем направляет ее в Китай, дополнительно оплачивая услуги по передаче.

Член правления "Интер РАО, врио руководителя блока трейдинга Александра Панина в интервью изданию пояснила, что рентабельность экспортных поставок в Китай может доходить до 30% в зависимости от месяца. Однако существующий коэффициент резервирования устанавливает максимальный уровень рентабельности для "Интер РАО" на уровне 5%, остаток же перераспределяется среди других участников рынка на Дальнем Востоке. В результате потребители энергии в ДФО получают около 3 млрд руб. ежегодно из-за подобного распределения.

Компания выступила с идеей внесения поправок в формулу расчета цены, где рентабельность фиксируется на уровне 5% в каждом месяце года. При этом, отметила Панина, объем поставок в Китай и уровень тарифа для потребителей в ДФО останется прежним. Однако в случае непринятия предложенных изменений, компания может быть вынуждена сократить поставки в Китай зимой и перенести необходимые объемы экспорта на летние месяцы.

Член правления "Интер РАО" также выразила сомнения в необходимости допуска других генерирующих компаний к экспорту электроэнергии. "Мы даем потребителям в год по 3 млрд руб., я сомневаюсь, что другой экспортер приносил бы такой эффект", - пояснила она.

В "Русгидро" сообщили "Коммерсанту", что предлагаемая "Интер РАО" поправка приведет к росту объемов экспорта в Китай, что скажется на увеличении выручки. В свою очередь, в "Сообществе потребителей энергии" против вносимых изменений, считая, что проблема может быть решена путем отказа от монополии на экспорт мощности, а также за счет сокращения уровня неэффективности в энергосистеме.