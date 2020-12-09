Ozon привлек по итогам IPO $1,2 млрд

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Интернет-платформа Ozon в результате IPO (первичное публичное предложение акций - прим. ТАСС) и частного размещения выпустил 42,45 млн новых акций и привлек в общей сложности $1,27 млрд или $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере $1,27 млрд (чистая выручка в размере $1,2 млрд). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций", - отмечается в сообщении.

Ранее на сайте Комиссии по ценным бумагам США сообщалось, что АФК "Система" по итогам IPO и реализации конвертируемых займов получила 33,78% акций Ozon.

В сообщении Ozon отмечается, что АФК "Система" по итогам частного размещения получит 33,1% акций, Baring Vostok - 33% по итогам сделок и конвертации ранее выданных займов. "Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами (на 9 декабря free float - 18,2% - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. При этом 15,7% принадлежит pre-IPO инвесторам, каждый из которых владеет не более 5% акций (эта цифра включает акции, принадлежащие сотрудникам в рамках программы вознаграждения и мотивации).

Ozon - российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. Компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в начале ноября. Торги стартовали 24 ноября на Nasdaq и Мосбирже, компания разместила 33 млн ADS по цене $30 за бумагу.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января - сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.