Авиакомпания Smartavia запускает прямые субсидируемые рейсы из Архангельска в Сочи

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia открывает прямые субсидируемые рейсы из Архангельска в Сочи в рамках осенне-зимней навигации. Планируется, что полеты по данному направлению станут круглогодичными, говорится в сообщении международного аэропорта Сочи, распространенном в среду.

"С 15 января 2020 года международный аэропорт Сочи начнет обслуживание регулярных рейсов авиакомпании Smartavia из Архангельска в Сочи. Период выполнения полетов продлится до конца осенне-зимней навигации - 27 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться по пятницам с вылетами из Сочи в 12:05 и прилетами в Архангельск в 15:35. В обратном направлении самолет будет отправляться в 07:35, прилет в Сочи - в 11:05. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Полеты будет осуществляться воздушным судном Boeing 737-700.

Направление Сочи-Архангельск включено в список субсидирования, билеты на рейс пассажиры смогут приобрести по специальным тарифам. По информации авиакомпании, минимальная стоимость билета начинается от 4,7 тыс. рублей.

"Планируется, что полеты Архангельск - Сочи станут круглогодичными. В зимний период субсидированные рейсы будут осуществляться один раз в неделю, а с наступлением весенне-летней навигации частота полетов по данным направлениям будет увеличена, в расписании Smartavia появятся коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило 24 направления из международного аэропорта Сочи в регионы России в список субсидированных региональных авиаперевозок. Воспользоваться правом перелета по специальным тарифам могут все категории граждан без возрастных ограничений. Федеральный и региональные бюджеты будут компенсировать перевозчикам часть затрат, за счет чего удастся снизить цены на билеты.