В Чечне рассчитывают привлечь около 7 млрд рублей на реализацию 18 проектов

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Реализацию инвестиционных проектов на общую сумму около 7 млрд рублей рассчитывают начать в Чечне в 2021 году, сообщила ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Чеченской Республики" Селита Гагаева.

"Мы подготовили и направили для привлечения средств в "Корпорацию развития Северного Кавказа" (КРСК) 18 проектов на общую сумму около 7 млрд рублей. Рассчитываем, что в конце 2021 года начнем их реализовывать. Кроме того, в "МСП Банк" направлено семь проектов. Это в основном проекты по направлениям сельского хозяйства и промышленности", - отметила собеседница ТАСС.

По ее словам, крупные инвестиционные проекты Чеченской Республики стоимостью более 1 млрд рублей находятся на рассмотрении представителей ОАЭ.

"Привлечение инвестиций - это приоритетная задача, которую глава Чечни Рамзан Кадыров ставит перед всеми министерствами, ведомствами и организациями региона. В период двух военных кампаний в 1990-е годы многие заводы и фабрики были разрушены, сейчас они активно восстанавливаются, и мы их предлагаем в качестве инвестиционной площадки. Это точки роста для бизнеса, потому что ниши у нас свободны", - рассказала Гагаева.

Она добавила, что Чеченская Республика - территория уникальных возможностей для ведения бизнеса и эффективной работы капитала инвесторов. "Мы в свою очередь, формируем прозрачные отношения власти и бизнеса, создаем комфортные условия для работы инвестора, помогаем подготовить бизнес-план, проектно-сметную документацию, проводим полный анализ рынка, сопровождаем и продвигаем проекты", - сказала собеседница ТАСС.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций в основной капитал в Чеченской Республике в первом полугодии 2020 года из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, снизился на 36,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. После снятия ограничений в регионе продолжается реализация более 700 инвестпроектов на 216 млрд рублей.