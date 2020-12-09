В Иркутской области начнет работать Клуб стратегических инициатив

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Клуб стратегических инициатив, который создается во всех субъектах страны Агентством стратегических инициатив (АСИ), откроется в Иркутской области. Площадка объединит усилия единомышленников для реализации предложений по развитию региона, сообщил журналистам в среду губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Задача клуба - формирование "интеллектуального ядра" из инициативных и знающих свое дело жителей региона для совместной реализации проектов, поиска идей и решений, внедрения лучших практик и обсуждения вопросов социально-экономического, инвестиционного и инновационного развития области", - пояснил Кобзев.

Он отметил, что к 2023 году область планирует войти в первую тридцатку Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ и закрепиться в нем. Сейчас Иркутская область занимает 79-е место.

"Нам необходима перезагрузка. Уже принят в работу план первоочередных мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Иркутской области на 2020-2021 годы с ежеквартальной актуализацией. Предложенный комплекс мер позволит создать экосистему для комфортного развития малого и среднего предпринимательства на территории области, усилить взаимодействие с деловыми и экспертными сообществами, федеральными органами власти", - добавил Кобзев.