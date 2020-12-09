Силуанов: правительство продолжит либерализацию валютного законодательства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит дальнейшую либерализацию валютного законодательства, заявил глава Минфина Антон Силуанов на форуме "Сделано в России - 2020".

"Последнее время много было принято в части либерализации валютного законодательства, с Центральным банком мы здесь неплохо поработали, слыша предложения со стороны наших участников внешнеэкономической деятельности. Такая работа продолжается, и будет продолжена и дальше: в рамках Общенационального плана действий у нас предусмотрена дальнейшая либерализация валютного законодательства в части как расчетов в рублях за сырьевые поставки, так и расчетов в рублях за несырьевые поставки. Несырьевые у нас уже освобождены, в валюте будут также постепенно освобождаться от требований по валютной выручке", - сказал Силуанов.

По словам министра, Россия отходит от "тотального валютного контроля". "Очень много инструментов для обеспечения прозрачности сделок, поэтому, конечно, от тотального контроля мы отходим и дальше будем применять меры исключительно ориентированные на те риски, которые регулятор видит", - сказал он.