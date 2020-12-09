Госдума приняла закон о новом порядке выдачи акцизных и специальных марок для алкоголя

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, меняющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции соответствующими органами контроля производства и оборота алкоголя. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон предписывает унифицировать марки и перераспределить полномочия между федеральными органами исполнительной власти при контроле оборота алкогольной продукции, обеспечив при этом электронное межведомственное взаимодействие Росалкогольрегулирования и таможенных органов.

Одновременно предусматривается, что функции по выдаче организациям федеральных специальных и акцизных марок и контролю за их использованием будут сосредоточены в Росалкогольрегулировании, а полномочия по контролю маркировки алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных операций закреплены за таможенными органами.

Упрощенная процедура выдачи марок будет требовать лишь предоставления заявления о выдаче марок, направленного посредством системы ЕГАИС, говорится в пояснительной записке. Марки, не использованные в течение девяти месяцев со дня их получения, подлежат уничтожению и автоматической блокировке системой ЕГАИС. Таким образом, их использование в обороте будет невозможно.

В этой связи закон исключает из перечня документов, представляемых для приобретения федеральных специальных и акцизных марок, расчет потребности в федеральных специальных марках, отчет об использовании ранее выданных марок, обязательство об использовании приобретаемых марок в соответствии с их назначением, а также документ, подтверждающий обеспечение исполнения этого обязательства, копию лицензии, копию договора (контракта) поставки алкогольной продукции, подтверждение правомерности использования на алкогольной продукции охраняемого в РФ товарного знака, справку налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов или справку таможенного органа об отсутствии у организации задолженности по уплате таможенных платежей.

"Минимизация риска нарушения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании при реализации таких подходов будет обеспечена за счет применения электронных технологий прослеживаемости использования марок для всех видов алкогольной продукции в режиме, близком к реальному времени", - говорится в пояснительной записке.

Основные поправки

Поправками ко второму чтению Росалкогольрегулирование наделяется полномочием по ведению в порядке, установленном правительством РФ, единого госреестра мощностей основного технологического оборудования. Перечень сырья, которое используется для производства этилового спирта, будет устанавливаться не правительством РФ, а Росалкогольрегулированием. Уточняются условия перевозки автомобильным транспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%.

Предусматривается, что сельхозтоваропроизводители имеют право производить, хранить, поставлять и продавать в розницу вино, игристое вино (шампанское), вино и игристое вино с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. С 5 тыс. до 15 тыс. декалитров в год увеличивается объем реализации вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда, произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельхозтоваропроизводителями.

Производственные и складские помещения, используемые для производства и оборота спиртосодержащей продукции, должны соответствовать требованиям, установленным Минфином. Закрепляется требование о том, что потребительская упаковка алкогольной продукции должна обеспечивать возможность визуального определения факта ее вскрытия.

Алкогольная продукция, ввозимая в РФ, должна соответствовать требованиям техрегламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС. Таможенные органы до 31 марта 2021 года включительно выдают акцизные марки для маркировки алкогольной продукции, ввозимой в РФ, по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года включительно. Разрешается ввоз в РФ алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, до 31 декабря 2021 года включительно, а также закупка, поставка, розничная продажа алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, до окончания срока годности такой алкогольной продукции.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Предусматриваются переходные положения.