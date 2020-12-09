Госдума приняла закон, упрощающий изъятие опасной и незаконной продукции

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о механизме признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас в законодательстве отсутствуют механизмы признания таких деклараций и сертификатов недействительными, и это затрудняет своевременное изъятие из обращения опасной и незаконно выпущенной в обращение продукции, указывают в правительстве.

Закон вводит понятия "недействительность декларации о соответствии" и "недействительность сертификата соответствия", устанавливаются случаи признания их недействительными и соответствующие полномочия органов госконтроля (надзора). Правительство наделяется полномочиями по утверждению порядка признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, порядка их проверки органами государственного контроля (надзора), а также порядка проведения обязательной сертификации продукции, подлежащей обязательному подтверждению.

Декларация о соответствии, согласно закону, будет подлежать признанию недействительной в случаях прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации юридического лица, вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции, наличия предписания органа государственного контроля (надзора), а также в иных случаях, связанных с причинением вреда. Сертификат соответствия будет признаваться недействительным в случае вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции, а также при выдаче уполномоченным органом предписания о приостановке реализации потенциально опасной продукции.

"Применение правовых механизмов признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия направлено на достижение целей технического регулирования и обеспечение экономической защиты потребительского рынка, в том числе от возможного ущерба населению, связанного с приобретением фальсифицированной продукции", - говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению вводится понятие "эксперт-аудитор". Устанавливается, что подтвердить соответствие возможно также на основе независимости эксперта-аудитора от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей, при проведении сертификации. Для проведения работ по обязательной сертификации орган по сертификации может привлекать экспертов-аудиторов.

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению порядка подтверждения компетентности эксперта-аудитора, порядка формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов, требованиям к экспертам-аудиторам, порядка приостановления, возобновления, прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными. Организацию формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов осуществляет национальный орган по аккредитации.

При формировании и ведении реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии должны быть обеспечены механизмы резервного копирования и восстановления содержащихся в нем сведений, а сведения, вносимые в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. Определяется, что особенности технического регулирования в области космической деятельности устанавливаются законом РФ "О космической деятельности".

Вносятся также поправки в закон "О защите прав потребителей" предусматривающие, что предварительно установленные программы для ЭВМ, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в интернете, должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства - члены Евразийского экономического союза. Требования к этой поисковой системе и порядок ее определения устанавливаются правительством РФ.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.