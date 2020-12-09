Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре сократился на 3%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту (сумма купленной в банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в сентябре по сравнению с августом сократился на 3% и составил $3,6 млрд, говорится в материалах ЦБ.

По сравнению с сентябрем 2018 и 2019 годов спрос оказался ниже на 41% и 15% соответственно.

Чистый спрос граждан на наличную иностранную валюту в сентябре упал на 22% по сравнению с августом и составил $1,1 млрд. Чистый спрос на доллары уменьшился на 34%, на европейскую валюту - вырос на 14%. В ЦБ отмечают, что снижение чистого спроса обусловлено более высоким предложением наличной иностранной валюты на рынке при относительно стабильном на нее спросе.

В сентябре банки ввезли в РФ наличную иностранную валюту на $1,7 млрд, что на 6% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов снизился на 15%, европейской валюты - вырос на 52%.

Переводы наличной иностранной валюты из России без открытия счета превышали переводы ее в страну на $0,1 млрд.