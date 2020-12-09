S7 открывает прямые рейсы из Новосибирска в Махачкалу в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines с 7 января начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Махачкалу. Об этом сообщила в среду пресс-служба новосибирского международного аэропорта Толмачево.

"Стоит отметить, что благодаря программе субсидирования по постановлению № 1242 маршрутная сеть аэропорта Толмачево сможет пополниться в 2021 году новым направлением Новосибирск - Махачкала", - говорится в сообщении.

По информации на сайте аэропорта, маршрут запустят на период с 7 января по 25 марта, время в пути составит 3 часа 50 минут. Как следует из расписания на сайте авиакомпании, полеты будут выполняться раз в неделю в четверг.

В число субсидируемых в 2021 году рейсов вошло 17 направлений, в том числе Барнаул, Волгоград, Грозный, Кемерово, Магнитогорск, Новокузнецк, Оренбург, Пермь. Выполнять полеты по данным направлениям планируют авиакомпании S7 Airlines и "Ямал".

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше показателей 2018 года.