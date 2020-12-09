Голландский суд отказал Greenpeace в блокировке государственной помощи для KLM

В ноябре Greenpeace потребовала через суд заблокировать выделение €3,4 млрд помощи авиаперевозчику или установить более жесткие требования по снижению выбросов углекислого газа для их получения.

Как отмечается в решении суда, ограничения по выбросам устанавливаются Международной организацией воздушного транспорта, и "голландский суд не имеет права вмешиваться в процесс принятия решений" по этому вопросу. Более того, по мнению судей, условия, связанные с выделением компании помощи, "соответствуют (а в некоторых случаях даже строже) целям в области изменения климата для международной авиации".

Ранее власти Нидерландов заявили, что выделяют €3,4 млрд государственной помощи KLM, которая является критически важной компанией для голландской экономики. Помощь будет предоставляться в виде займов и грантов при соблюдении ряда условий. В частности, перевозчик должен будет прекратить выплату премий высшему руководству, дивидендов и прибыли с акций, провести реорганизацию для сокращения расходов, сократить зарплаты и уменьшить число ночных рейсов. Компания также должна будет активнее работать по таким направлениям, как экологическая устойчивость и снижение шума. Решение практически сразу же было подвергнуто критике экологических организаций, поскольку правительство не включило экологические цели в качестве обязательных условий для выделения помощи компании.