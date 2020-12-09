МЭР предлагает установить ежегодные KPI по инвестициям для властей и госкомпаний

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития считает необходимым установить ежегодные KPI по формированию портфелей и реализации частных инвестиционных проектов для федеральных и региональных органов власти, а также госкомпаний, следует из письма первого замминистра экономического развития Андрея Иванова в адрес президента РСПП Александра Шохина, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В Минэкономразвития подтвердили подлинность документа и отметили, что данное письмо обобщает предложения бизнес-объединений и экспертов, которые будут обсуждаться в дальнейшем с заинтересованными ведомствами.

В письме приводится комплекс новых мер для обеспечения роста инвестиций в основной капитал в РФ на 12,6 трлн рублей к 2030 году или не менее 70% по сравнению с 2020 годом. Отмечается, что реализация указанных предложений требует активного вовлечения в инвестиционный процесс федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и компаний с государственным участием. Для этого необходимо в частности "установить ежегодные КПЭ (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) по формированию портфелей и реализации частных инвестиционных проектов для федеральных и региональных органов власти, компаний с государственным участием".

Кроме того, в Минэкономразвития считают необходимым определить приоритеты инвестиционной политики России, в том числе перечень приоритетных инвестиционных направлений (технологическое развитие, формирование новых рынков продукции и выход на новые географические рынки, физическая инфраструктура) и ключевых инструментов (соглашение по защите и поощрению капиталовложений, специальный инвестиционный контракт, концессии, территории опережающего развития, налоговые вычеты, бессрочные и "зеленые" облигации и другие инструменты) в рамках инвестиционной стратегии РФ.

Также, по оценке министерства, необходимо установить порядок и методику работы субъектов РФ по формированию портфелей частных инвестиционных проектов и сформировать единый свод инвестиционных правил, определяющий инструменты поддержки реализации инвестиционных проектов и устанавливающий стандарты их применения. В числе предложений также внедрение национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Кроме того, необходимо определить уполномоченных заместителей руководителей федеральных министерств, субъектов РФ, компаний с государственным участием для обеспечения взаимодействия с инвесторами при реализации инвестиционных проектов.

Межведомственное взаимодействие

В числе мер значится также организация регулярной работы рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов, ее президиума, бюджетного и экономического комитетов, межведомственного штаба по инвестиционному развитию РФ, координационного совета по инвестициям РСПП и "Деловой России", рабочей группы с Банком России, проектных офисов инфраструктурных компаний с государственным участием.

Кроме того, необходимо создать систему сервисов сопровождения и обеспечении реализации инвестиционных проектов в режиме цифрового "одного окна" для бизнеса, осуществляющего капиталовложения на территории России, а также организовать получение обратной связи о предоставленных сервисах.

В Минэкономразвития считают необходимым обособить полномочия по развитию рынков капитала, инвестиций, ценных бумаг и цифровых финансовых активов в рамках Минэкономразвития и Агентства инвестиционного развития от полномочий по регулированию рынков капитала. Также считается необходимым "отнести защиту капиталовложений, вложенных в реализацию инвестиционных проектов на территории РФ, к вопросам национальной безопасности Российской Федерации наравне с иными государственными интересами".