Эксперты предлагают запретить использование микропластика в ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Введение запрета на использование микропластика в ЕС позволило бы предотвратить попадание в окружающую среду 500 тыс. тонн этих микрочастиц в течение 20 лет. Такое оценки озвучило в среду Европейское агентство по химикатам.

Предложение комитета агентства по социо-экономическому анализу, уточнили там, "направлено на то, чтобы запретить реализацию на европейском рынке продукции, содержащей добавленный в нее микропластик, который попадает в окружающую среду при ее использовании". В частности, речь идет о косметике, товарах для уборки и стирки, удобрениях.

Кроме того, предложены меры для борьбы с попаданием в природу микропластика с искусственных газонов для занятий спортом - запрет на их продажу после переходного периода в шесть лет.

"Эти ограничения предотвратят попадание в окружающую среду 500 тыс. тонн микропластика в течение 20 лет", - говорится в сообщении. Такие меры могут обойтись европейскому сообществу, по оценкам агентства, в сумму от €10,8 млрд до €19,1 млрд, необходимых для замены микропластика альтернативными материалами. Предложение комитета будет опубликовано на сайте агентства в 2021 году. Европейским странам предстоит проголосовать по поводу поддержки документа.

Микропластик - частицы пластика размером от 5 мм до 300 микрометров (1 мм равен 1 тыс. микрометров), они не отсеиваются очистными сооружениями. Микропластик впитывает все, что находится в воде, в том числе токсичные вещества, такие как пестициды, тяжелые металлы, болезнетворные микробы.

Организмы-фильтраторы - моллюски, молодь рыб - накапливают его, с ними микропластик попадает в пищу человека. Считается, что микропластик может оказывать токсичное влияние на человеческий организм. Согласно имеющимся сейчас данным, у животных в результате его воздействия может страдать репродуктивная функция, работа эндокринной системы, пищеварение. Агентство отмечает, что каждый год около 42 тыс. тонн микропластика попадает в окружающую среду, его продажи продолжают расти.