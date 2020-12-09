АСИ планирует включить показатели о поддержке экспорта в рейтинг инвестклимата регионов РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Показатели оценки поддержки экспорта в регионах России планируется включить в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на международном экспортном форуме "Сделано в России".

"В этом году возможна такая небольшая модернизация рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ, который мы ежегодно проводим, и туда будут включены несколько показателей, которые характеризуют, в том числе, работу регионов по поддержке экспорта и экспортеров", - сказала она на круглом столе "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики".

По словам Чупшевой, данная инициатива обсуждается с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2019 года Москва заняла в рейтинге первое место, на втором - Татарстан, на третьем - Тульская область.