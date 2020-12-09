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МВФ прогнозирует инфляцию в России к концу 2020 года на уровне 3-3,5%

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор прогнозирует инфляцию в России по итогам 2020 года на уровне 4,5%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в России к концу 2020 года в диапазоне 3-3,5%, сообщил глава миссии МВФ Жак Миньян в рамках онлайн-конференции Банка России.

"Мы думаем, что инфляция в конце 2020 года будет на уровне 3-3,5%, хотя факторы неопределенности колоссальные", - сказал он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg сообщила, что регулятор прогнозирует инфляцию в России по итогам 2020 года на уровне 4,5%. При этом в феврале 2021 года она может достигнуть пика, но вряд ли превысит 5%, уточняла председатель ЦБ.

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