Регионы РФ начали тиражировать эффективные практики поддержки экспорта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские регионы начали внедрять на своих территориях эффективные практики поддержки экспорта, информация о которых размещена на платформе "Смартека". Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Сегодня на платформе выложены 17 практик регионов в части поддержки экспорта. Порядка десяти регионов уже их взяли для тиражирования и внедряют", - сказала она на круглом столе "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики".

В частности, это практика Владимирской области по поиску иностранных покупателей для местных производителей с использованием нейронной сети и ботов - ее внедряют в Архангельской, Калининградской и Новгородской областях. Решение Ярославской области по подбору для экспортеров электронной торговой площадки уже внедрили в Псковской области и Карелии. Кроме того, Ульяновская область создала в Праге экспортный хаб для своих экспортеров, эту практику внедряют Амурская область и Хабаровский край, рассказала Чупшева.

"Смартека" - платформа по поиску и обмену практиками, которые могут использоваться в реализации национальных проектов и послужат улучшению качества жизни людей.

Форум "Сделано в России" проводится с 2012 года. Основные задачи форума - определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортерам.