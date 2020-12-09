Экспорт фармацевтической продукции Москвы вырос более чем на 36%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта фармацевтической продукции Москвы с января по сентябрь вырос более чем на 36% и составил $227,46 млн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

"Объем экспорта продукции фармацевтической отрасли за девять месяцев 2020 года составил $227,46 млн. Рост составил 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительную динамику демонстрируют расфасованные лекарства, прирост на 67,1%. Именно на эту группу приходится более 60% всего столичного экспорта продукции фармацевтической отрасли", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Международной экспортном форуме "Сделано в России".

По его словам, общий объем международный продаж данной товарной группы составляет $139,42 млн. При этом, больше всего расфасованных лекарств было экспортировано в Узбекистан - на $23,49 млн.

Рассматривая экспорт фармацевтической отрасли эксперты Центра поддержки и развития экспорта "Моспром" отметили, что наибольшая динамика роста объемов в процентном выражении за первые девять месяцев 2020 наблюдается у антибиотиков. Объем увеличился практически в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а основными покупателями данной продукции стали Сингапур, Беларусь и Казахстан. Экспорт иммунологических продуктов для розничной продажи за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос в более чем на треть (34,3%), до показателя $10,68 млн.

"Географическая структура экспорта представлена в первую очередь странами Ближнего Зарубежья: Узбекистан ($31,78 млн), Беларусь ($29,93 млн), Казахстан ($23,81 млн) и Украина ($19,98 млн). По итогам трех кварталов 2020 года в первой десятке стран-покупателей продукции фармацевтической отрасли также находятся две африканские страны. Они импортировали вакцины для людей. Это Нигерия и Конго. Данного вида продукции было направлено на $15,23 млн и $7,69 млн соответственно. Всего продукции фармацевтической отрасли было экспортировано московскими предприятиями в 93 страны", - уточнили в пресс-службе.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, продукция московских фармацевтических компаний набирает популярность на мировых рынках. Так, например, экспорт "Московского эндокринного завода" в 2019 году составлял 2,9% от общих продаж, а в 2020 году этот показатель увеличился до 6,2%. Продукция компании уже представлена в 18 стран мира.