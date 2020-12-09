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Продавцы с июля разместили более 1,2 тыс. товаров на удмуртской электронной площадке

По словам главы региона Александра Бречалова, свои товары на местном маркетплейсе уже представили 129 продавцов, благодаря площадке часть продукции они реализовали в США, Канаде, Африке и Швеции

ИЖЕВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Местные продавцы разместили более 1,2 тыс. товаров на удмуртской торговой онлайн-площадке. Благодаря маркетплейсу продукцию реализовали в том числе в США, Канаде, Африке и Швеции, сообщил глава региона Александр Бречалов во время круглого стола, прошедшего в среду в онлайн-режиме в рамках международного форума "Сделано в России".

"Мы сделали свой региональный маркетплейс, он стартовал только в июле, но уже объединяет больше 120 продавцов, привлекает внимание покупателей из 75 стран мира. Сейчас на маркетплейсе представлены 1 230 товаров от 129 продавцов, ежедневно на сайте просматривают от 400 до 1 000 товаров и услуг. Был некий скепсис по этому поводу, но команда меня переубедила, и я не жалею, что мы попробовали это делать. В октябре торговый дом "Сделано в Удмуртии" запустил первую рекламную компанию на страны СНГ, и мы уже в ноябре видим увеличение роста посетителей из этих стран. Думаю, что этот проект у нас выстрелит", - сказал Бречалов.

По информации, представленной главой Удмуртии, благодаря площадке товары удалось реализовать в США, Канаде, Африке и Швеции.

"Электронная торговля - мы это делаем под региональным брендом Made in Udmurtia. Коллективные площадки мы уже создали на платформах Alibaba и eBay, считаем этот опыт успешным. Мы занимаем третье место по продажам на площадке eBay, но понимаем, что есть куда расти", - добавил Бречалов.

В июле Удмуртия запустила собственный маркетплейс для продвижения товаров и услуг на внешние рынки. Проект реализуется совместно Центром поддержки экспорта региона, торговым домом "Сделано в Удмуртии" и компанией "CS-Cart Россия". Электронная витрина переведена также на английский язык и ориентирована преимущественно на оптовых покупателей.

Теги
ШвецияКанадаСШАРоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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