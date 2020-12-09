Продавцы с июля разместили более 1,2 тыс. товаров на удмуртской электронной площадке

ИЖЕВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Местные продавцы разместили более 1,2 тыс. товаров на удмуртской торговой онлайн-площадке. Благодаря маркетплейсу продукцию реализовали в том числе в США, Канаде, Африке и Швеции, сообщил глава региона Александр Бречалов во время круглого стола, прошедшего в среду в онлайн-режиме в рамках международного форума "Сделано в России".

"Мы сделали свой региональный маркетплейс, он стартовал только в июле, но уже объединяет больше 120 продавцов, привлекает внимание покупателей из 75 стран мира. Сейчас на маркетплейсе представлены 1 230 товаров от 129 продавцов, ежедневно на сайте просматривают от 400 до 1 000 товаров и услуг. Был некий скепсис по этому поводу, но команда меня переубедила, и я не жалею, что мы попробовали это делать. В октябре торговый дом "Сделано в Удмуртии" запустил первую рекламную компанию на страны СНГ, и мы уже в ноябре видим увеличение роста посетителей из этих стран. Думаю, что этот проект у нас выстрелит", - сказал Бречалов.

По информации, представленной главой Удмуртии, благодаря площадке товары удалось реализовать в США, Канаде, Африке и Швеции.

"Электронная торговля - мы это делаем под региональным брендом Made in Udmurtia. Коллективные площадки мы уже создали на платформах Alibaba и eBay, считаем этот опыт успешным. Мы занимаем третье место по продажам на площадке eBay, но понимаем, что есть куда расти", - добавил Бречалов.

В июле Удмуртия запустила собственный маркетплейс для продвижения товаров и услуг на внешние рынки. Проект реализуется совместно Центром поддержки экспорта региона, торговым домом "Сделано в Удмуртии" и компанией "CS-Cart Россия". Электронная витрина переведена также на английский язык и ориентирована преимущественно на оптовых покупателей.