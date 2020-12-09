Акции оператора аэропорта Грозного планируется выставить на продажу в 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) планирует во втором квартале 2021 года выставить на продажу 100% акций АО "Вайнахавиа" - оператора аэропорта "Северный" в Грозном, следует из материалов на сайте Росимущества.

По данным ведомства, на продажу будет выставлено 3 млн 750 тыс. 440 акций, что составляет 100% уставного капитала "Вайнахавиа".

Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется начать модернизацию аэропортового комплекса и строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая завершится в 2023 году. Согласно паспорту проекта, на ремонт выделят более 14 млрд рублей. Ожидается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.