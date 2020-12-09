Москва в 2021 году сделает ставку на экспорт результатов интеллектуальной деятельности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва в следующем году продолжит работу по экспорту результатов интеллектуальной деятельности. Об этом заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в среду в ходе выступления на круглом столе "Бизнес будущего" в рамках форума "Сделано в России".

"Еще один тренд, и нашу готовность и ставку хотели бы сделать на одно направление, которое, как мне кажется, недооцененный ресурс с точки зрения именно российского потенциала - в частности, московского. <…> Экспорт услуг, который перед этим вообще был незамечаем, <…> но это чаще всего связано еще и с экспортом, который исходит из интеллектуальной собственности, творческих возможностей. А это то, что у России [есть] - Россия обладает большим богатством. Поэтому Москва <...> на это делает ставку", - заявил Фурсин, отметив, что такая работа в столице уже ведется, ее планируется продолжить и в 2021 году.