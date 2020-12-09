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Мосбиржа с 14 декабря начнет торги ГДР О’Kей Group

В компании отметили, что намерены сохранить первичный листинг на Лондонской фондовой бирже

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мосбиржа с 14 декабря начнет торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) ретейлера О’Кей Group, говорится в сообщении биржи и пресс-релизе самого ретейлера.

"Начало торгов депозитарными расписками группы, получившими тикер OKEY, запланировано на 14 декабря 2020 года. Компания намерена сохранить первичный листинг на Лондонской фондовой бирже, где ГДР "О’Кей" торгуются с 2010 года. Группа не планирует выпускать новые акции в связи с листингом на Московской бирже", - говорится в сообщении ретейлера.

На 30 сентября 2020 года в группу входит 182 магазина в России (77 гипермаркетов и 105 дискаунтеров). Акционерная структура группы: Nisemax Co Ltd владеет 44,79%, GSU Ltd - 29,52%, акции в свободном обращении - 25,69%. 

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