Мантуров: экспортеры будут получать поддержку на каждом этапе развития проекта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предполагает поддержку на каждом этапе развития проекта. Об этом в ходе форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (РЭЦ), сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Два предыдущих года реализации нацпроекта дали нам необходимый практический опыт для совершенствования его механизмов. Его обновленная структура предполагает компактную, клиентоориентированную систему поддержки экспорта промышленной и аграрной продукции на каждом этапе жизненного цикла - от самой идеи "я могу экспортировать" до послепродажного обслуживания", - сказал он.

Он отметил, что с 2021 года нацпроект будет дополнен новыми инструментами поддержки экспортеров, в числе которых поддержка послепродажного обслуживания, обеспечение гарантии обратного выкупа. С 2022 года планируется также запустить программу субсидирования недополученных доходов РЖД, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку продукции металлургии и минеральных удобрений. Министр отметил, что в систему поддержки промышленного экспорта входят семь действующих инструментов субсидиарной поддержки, включая льготное кредитование, компенсацию затрат на патентование, сертификацию и адаптацию продукции к внешним рынкам, участие компаний в выставках.

"Российский экспорт уже сейчас охватывает практически все несырьевые неэнергетические позиции. Поэтому основной потенциал сконцентрирован в снятии избыточных барьеров для выхода наших компаний на внешние рынки. Обеспечить достижение заявленных показателей позволит реализация комплексной системы поддержки бизнеса со стороны Минпромторга России, Минсельхоза России и Российского экспортного центра", - резюмировал Мантуров.

Ранее президент России Владимир Путин поставил цель по увеличению объема несырьевого непродовольственного экспорта на 70% к 2030 г. В первую очередь речь идет о промышленном экспорте. Как сообщил в ходе форума первый вице-премьер Андрей Белоусов, в 2020 году объем несырьевого, неэнергетического экспорта российских товаров в может превысить 145 млрд долларов. При этом, по его словам основной объем экспорта приходится на 7 тыс. компаний. Согласно его оценке, к 2024 году этот показатель необходимо нарастить до 10-10,5 тыс. компаний.

Итоги несырьевого экспорта

Как отметил Мантуров, для оказания поддержки экспортерам представители Минпромторга совместно с РСПП, деловой организацией "Опора России" и другими отраслевыми ассоциациями отбирают направления и отрасли, в которых они видят потенциал прироста по неэнергетическому экспорту. Он сообщил, что в прошлом году было подписано 350 соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкуренции. Из этих 350 компаний около 200 подписали соглашения о мерах поддержки с банками. "150 пока не востребованы, они спящие", - сказал министр.

По его словам, в 2020 году было подписано еще 50 таких соглашений. "Мы рассчитываем до 2024 года выйти на те параметры которые были изначально - 1,7 трлн руб. привлеченных кредитных средств на реализацию этих программ", - сказал министр. Как напомнил Мантуров, помимо мер, предусмотренных национальным проектом, в России реализуется еще ряд направлений, направленных на поддержку экспортеров, в том числе по линии РЭЦ.

В частности, речь идет о переводе всех сервисов по оформлению необходимых документов и оказанию услуг экспортерам в цифровой формат. По словам Мантуров, сервис "Одно окно", предоставляемый РЭЦ, поможет представителям бизнеса как получить меру господдержки, так и ее реализовать на практике. Также, по его словам, внедряется новая мера поддержки, связанная с сервисными услугами. "У нас всегда были хорошие результаты по экспорту, но мало кто заботился о том, как это все будет обслуживаться. Мы за счет нового инструмента будем обязательно развивать это направление", - сказал министр.

Он добавил, что экспортеры также получат возможность так называемого подтверждения цены на остаточную стоимость. "Это также дает гарантии нашим экспортерам для внешнего рынка иметь возможность обратного выкупа по остаточной цене", - пояснил Мантуров. По его мнению, все эти инструменты по мере их совершенствования и применения их на практике внесут хорошую долю "в копилку общую параметров нацпроекта". "Мы рассчитываем, что бизнес будет активно это использовать, но, если потребуется дополнительная донастройка, мы всегда настроены к совместной работе", - заключил министр.

Таким образом, сейчас, как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, меры поддержки распределены между большим количеством участников: региональными, федеральными органами власти и институтами развития. "Тренд, который нами избран - это снятие барьеров. Дебюрократизация и клиентоориентированность - ключевые принципы нашей работы. Кардинальным решением этой проблемы является глобальная цифровизация наших коммуникаций с бизнесом", - считает она.

В том числе, по ее словам, в 2020 году благодаря проекту "Одно окно" удалось оцифровать самые "бумагоемкие", в том числе подтверждение 0% НДС. "В следующем году к ним добавится еще ряд услуг, самая ожидаемая из которых - размещение на электронных торговых площадках", - сообщила она.