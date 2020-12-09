РБК: РЖД до февраля расторгнет договоры аренды с владельцами ларьков на вокзалах Москвы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. РЖД расторгнет договоры аренды с владельцами объектов нестационарной торговли (к ним относятся киоски, ларьки, палатки, а также передвижные сооружения) на девяти вокзалах Москвы, остановочных платформах Московской области и их привокзальных территориях до 1 февраля 2021 года. К этому сроку все объекты должны быть демонтированы арендаторами. Об этом в среду сообщает издание РБК со ссылкой на представителя РЖД и на поручение заместителя гендиректора РЖД Александра Плутника, которое он направил двум топ-менеджерам Московской и Октябрьской железных дорог.

По данным издания, они должны "в установленном порядке" обеспечить выполнение мероприятий по расторжению таких договоров аренды, а также их демонтаж. Цель - ввести единые стандарты для таких точек. РБК отмечает, что ранее письмо с поручением опубликовал Telegram-канал Vgudok. Представитель РЖД подтвердил изданию, что компания намерена расторгнуть действующие договоры аренды, которые касаются только размещения нестационарных объектов торговли, соглашения с другими арендаторами имущества в железнодорожных вокзальных комплексах будут сохранены. "Сетевых кафе и других объектов торговли, находящихся в зданиях, это не коснется", - пояснил РБК источник, близкий к РЖД.

По данным издания, Плутник в своем поручении ссылается на докладную записку для главы РЖД Олега Белозерова. Согласно документу (ее копию также опубликовал Vgudok, суть - подтвердил РБК представитель РЖД), на восьми вокзалах Москвы - Ленинградском, Ярославском, Казанском, Павелецком, Белорусском, Киевском, Рижском и Савеловском - и привокзальных территориях, а также 50 платформах Подмосковья размещены 264 объекта нестационарной торговли. В записке не указан только Курский вокзал, но он упоминается в поручении Плутника. "Вид и формат указанных объектов не систематизированы, единые требования к их размещению отсутствуют", - приводит РБК указание замглавы РЖД, содержащееся в письме.

Расторжение договоров аренды и демонтаж Плутник объясняет необходимостью "повышения качества обслуживания пассажиров и формирования современного архитектурного облика объектов железнодорожной инфраструктуры". "До утверждения РЖД единых требований к оформлению объектов нестационарной торговли их размещение осуществляться не будет", - добавил он. "Принятие новых стандартов и возобновление договоров аренды произойдет достаточно быстро. Все - и Москва, и РЖД - заинтересованы в том, чтобы побыстрей восстановить сервис", - уточняет изданию источник, близкий к РЖД.

"В настоящее время разрабатывается архитектурный облик объектов торговли и услуг, он будет согласован с соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и Московской области в первом квартале 2021 года. Указанные объекты будут предложены арендаторам в новом формате", - подтвердил РБК представитель РЖД.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы РБК сказали, что совместно с РЖД проводят "системную работу" по повышению качества обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте. Это в том числе касается и объектов торговли, их внешнего вида, места расположения, ассортимента товаров.

Сколько ларьков демонтируют

Расторжение затронет только договоры об аренде по размещению объектов нестационарной торговли, на вокзалах Москвы их 148 из 1 332 всех договоров об аренде, в Подмосковье - 64 из 652, указал РБК представитель РЖД. Издание отмечает, что в письме Плутника, направленном Белозерову, говорилось, что годовой размер арендной платы по 148 договорам в Москве (касаются размещения 176 объектов нестационарной торговли) составляет 427,72 млн рублей без учета НДС, а по 64 договорам в Подмосковье (88 объектов торговли) - еще 17,4 млн рублей в год.

"Прекращение арендных отношений по размещению нестационарных торговых объектов будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями соответствующих договоров, предусматривающих право РЖД расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления арендатора за один месяц до даты расторжения договора", - комментирует изданию представитель компании.

"Департамент транспорта поддерживает развитие малого и среднего бизнеса. При этом размещение любых торговых объектов не должно создавать неудобства и не должно красть место у пассажиров. Появление торговых точек не должно мешать комфорту и безопасности поездки", - сказал РБК представитель Департамента транспорта Москвы. "РЖД будет самостоятельно разрабатывать новые стандарты торговли на московских вокзалах, но при этом позиция московских властей будет иметь вес", - добавил изданию источник, близкий к РЖД.

Владельцы объектов нестационарной торговли, которые находятся на территории РЖД, уже знают о готовящемся решении, сказал РБК президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Сейчас, по информации ассоциации, у РЖД стоимость аренды площади под крупный торговый объект 24 кв. м составляет 360 тыс. рублей в месяц.